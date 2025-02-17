Hatay’da yurttaşın inşaatı da durdu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

TOKİ’den hak sahipliği kazanan on binlerce yurttaş henüz kura aşamasına bile geçemezken Hatay’da yerinde dönüşüm başvurusu yapan depremzedelere hibe ödemeleri de aksadı.

Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar “Yerinde dönüşüm kapsamında bizlere 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi desteği tanımlandı. Geçen 2 yılda bu para bile değerini kaybederken şu ana kadar hibenin ilk hak edişi olan 300 bin lira yattı. İkinci hak edişe başvurduğumuz halde iki aydır ödeme yatmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne gittiğimizde ise bakanlıkta dosyalar imzalanmadığı için para alamayacağımız belirtildi. Borç harçla bu noktaya getirdiğimiz inşaatımızı durdurmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.