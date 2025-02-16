Hatayspor, 11 maçlık hasretini Alanyaspor karşısında bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Murat Şahin'in ekibi Atakaş Hatayspor evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti.
Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdiren Hatayspor, puanını 13'e yükseltti.
Öte yandan Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
Etiketler: #hatayspor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig
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