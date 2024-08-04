Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:04

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:04

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uzunalıç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak, 26 iş makinesi ve 250 personel ile müdahale edildi.

Yangın, bu sabah saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanında soğutma çalışması başlattı.

