Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’ın Antakya ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, 15 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:04
Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında
Abone Ol google-news

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uzunalıç Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına 4 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 5 su tankı, 7 helikopter, 2 uçak, 26 iş makinesi ve 250 personel ile müdahale edildi.

Yangın, bu sabah saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanında soğutma çalışması başlattı. 


DHA haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler