Hatay'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor: Binin üzerinde tahliye...

Yayınlanma: 17.07.2023 - 19:04

Güncelleme: 17.07.2023 - 19:18

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanları ile söndürme çalışmaları için seferber olduğu yangına, Jandarma Güvenlik güçleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve çevre illerdeki belediyeler de müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı.

Kınalıtepe mevkiinde yayılmaya devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede yaşayan bin 500 kişi tahliye edildi.

CAN KAYBI YOK

Yetkililer, yangında 12 mesken ve 4 sivil aracın kullanılamaz hale geldiği, can kaybının ise yaşanmadığını açıkladı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangın nedeniyle dün Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı.