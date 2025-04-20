Hataylı konut beklerken külliye temeli atıldı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Depremde büyük yıkım yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin konteyner kentte yaşadığı 150 bin hak sahibinin konut teslimi beklediği Hatay’da belediye külliye inşaatı yaptığını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, “Kırıkhan Külliyemiz Yükseliyor” paylaşımı yapıldı. Külliye içinde 350 kişilik cami, 11 hafız hazırlama odası, 15 derslik, 150 kişilik yemekhane, 200 kişilik yurt ve 6 adet 3+1 misafir konutu olacağı belirtildi.

Hem külliye inşaatına hem de bunun duyurulma tarzına depremzede yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Depremzede bir yurttaş paylaşıma “Depremzedeler halen konteynerlerde yaşam savaşı verirken bir de marifet gibi bunu paylaşıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterirken başka bir yurttaş ise “Kırıkhan’da 3 kişi 20 metrekare konteynerde yaşam mücadelesi verirken Mehmet Öntürk yıkım devam eden, yol olmayan ilçede külliye yapıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de duyuru paylaşımına “Vatandaş konteynerlerde perişan, başını sokacak ev bulamıyor bunlar ‘hafız hazırlama odası(!)’ inşa etme derdinde…” sözleriyle tepki gösterdi. Eski Hatay Baro Başkanı Cihat Açıkalın ise “Halkın barınma konusunda birçok önceliği varken ihtiyaç olmadığı halde külliye inşaatına başlanması Hatay’ın gerçeklerine uygun değildir” dedi.