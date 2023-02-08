Hatayspor Kulübü Asbaşkanı Sunar: "Burada yağma yapılıyor"

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:12

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:18

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır hasar yarattığı 10 ilden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Büyük ölçüde hasara uğrayan kente yönelik yurdun dört bir yanından yardımlar devam ederken, Hatayspor Kulübü Asbaşkanı Ethem Sunar kentte yağma uyarısında bulundu.

"TEHDİTLE VE KORKUTARAK İNSANLARIN MALZEMELERİNİ ALIYORLAR"

Sunar, TELE1 Televizyonu'nda katıldığı programda, Suriyeli vatandaşların halka gelen yardımları yağmaladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırseverlerden inanılmaz yardım geliyor, ama burada bir iç savaş var. Suriyeli vatandaşlar yağmaya başladı. Tehditlerle korkutarak insanların elindeki malzemeleri çalıyorlar. Burada ilginç olaylar oluyor, hiç bunlar yansımıyor. Çok kötü bir durum. Hatay çok sahipsiz durumda."