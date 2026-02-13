Hatice Yalman'ın ölümü: 1'i ağırlaştırılmış, 8 müebbet talebi

Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde 29 Mart 2025'te motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Yalman kurtarılamadı.

Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi.

Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı.

Sanıklar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Mustafa Kemal Koç hakkında, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 tutuksuz sanık için müebbet hapis istedi.

Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise mahkeme salonunda Mustafa Koç’a "Benim çocuğum öldü. Ben çocuğumu istiyorum" dedi. Yalman sanığa hakaret edince mahkeme başkanı salondan çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 6 Mart’a erteledi.