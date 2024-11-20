Hava almak için çıktığı pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti

Diyarbakır'da hava almak için açtığı pencereden düşen emekli vaiz Muhammed Zaif Başer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hava almak için çıktığı pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:55

Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Başer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. 


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