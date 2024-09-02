Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:42

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:42

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti. Peki, Hava Harp Okulu birincisi Teğmen İkra Kuyumcu kimdir?Teğmen İkra Kuyumcu kaç yaşında, nereli?

İKRA KUYUMCU KİMDİR?

İkra Kuyumcu, 2015'de TEOG sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi, 2020 yılında Özel İzmir Amerikan Koleji'nden mezun oldu. Hava Harp Okulu'ndan birincilikle mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde önemli başarılara imza attı. 2024 yılında düzenlenen mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine plaket takdim edildi

Teğmen Kuyumcu Hava Harp Okulu'nu başarıyla tamamlayarak adından söz ettirdi.

Tören konuşmasında Hava Harp Okulu dönem birincisi Teğmen İkra Kuyumcu: "Mete Han'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan 2200 yıllık Türk Devlet geleneklerine dayanan yolda yürüyeceğimize söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.