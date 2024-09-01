Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba kimdir? Souleymane Bamba neden öldü?
Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba hayatını kaybetti. 1. Lig'in dördüncü haftasında Manisa FK'ya konuk olan Adanaspor'da teknik direktör Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Peki, Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba kimdir? Souleymane Bamba neden öldü?
Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba kimdir? Souleymane Bamba neden öldü?
SOL BAMBA KİMDİR?
Souleymane Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli millî futbolcu ve teknik direktör olan Bamba, futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de başladı. Başarılı performansı ile dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodzic tarafından 2004 yılında A takıma alındı. A takımda sadece 2 maçta forma şansı bulan Bamba, Vahid Halilhodzic ile kavga edince Dunfermline Athletic takımına transfer oldu.Futbol kariyeri ardından 2023 yılında teknik çalışma antrenörüolarak Cardiff City'de görev aldı. ardından Adanaspor'da teknik direktör olarak bulunuyordu.
SOL BAMBA NEDEN ÖLDÜ?
Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba, lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bamba, Manisa FK maçından önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Adanaspor, Bamba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
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