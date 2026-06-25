Hava kompresörüyle öldürülmüştü... Muhammed Kendirci soruşturmasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin iş arkadaşının vücuduna tuttuğu hava kompresörü ile yaralanmasının ardından ölümüne ilişkin Habip Aksoy hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Başsavcılık tarafından düzenlenen iddianame Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 14 Kasım 2025 günü 'çocuk işçi' Muhammet Kendirci'nin çalıştığı iş yerinde yere düştüğü, sanık Habip Aksoy'un Kendirci'nin üzerine çıktığı ve hava kompresörünün plastik hortumunu çocuğun vücuduna yaklaştırdığı ifade edildi.

HUSUMET YOK, EYLEM 'ANİ' GELİŞTİ

Muhammet Kendirci'nin bu sırada karnının şiştiği ve kusmaya başladığı aktarılan iddianamede, çocuğun Aksoy ve diğer çalışanlarca araçla Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, buradan da sevk edildiği Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Elde edilen delillere göre, aynı işyerinde çalışan Habip Aksoy ile maktul Muhammet Kendirci arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı, olay anında da herhangi bir cebir ve tehdit durumu söz konusu olmadığı bildirilen iddianamede, görünümü itibarıyla eylemin "ani" geliştiği ifade edildi.

12 BAR BASINÇ İNSAN VÜCUDUNA ZARAR VEREBİLİR

Olayda kullanılan kompresörün 12 bar basıncında olduğu, üzerinde kıyafet olsa dahi yakın mesafede kullanımının insan vücuduna zarar verebileceği belirtilen iddianamede, Aksoy'un, marangozluk faaliyeti yürütülen bir işyerinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve doğurabileceği tehlikeler hakkında mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu kaydedildi.

İddianamede Aksoy'un "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DAVANIN NAKLİNİ TALEP ETTİ

Şanlıurfa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık tutanağında, olayın kamuoyunda geniş yer bulduğu, Bozova'da olayla ilgili yürüyüşlerin yapıldığını belirterek, yargılamanın huzur ve sükunet içerisinde Şanlıurfa'da yürütülmesinin sakıncalı olduğuna hükmetti ve yargılamanın nakli konusunda Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulundu.

Talebin kabul edilmemesi halinde mahkeme davayı 23 Eylül 2026'da görmeye başlayacak.