Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 20.07.2024 - 10:09

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor. Peki, Hava ne zaman soğuyacak? Sıcaklık ne zaman düşecek?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji'?n gelen son verilere göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerde sıcak hava devam edecek.

Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağmurlu hava hakim olacak