Hava ne zaman soğuyacak? Sıcaklık ne zaman düşecek?

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Peki, Hava ne zaman soğuyacak? Sıcaklık ne zaman düşecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:05
Hava ne zaman soğuyacak? Sıcaklık ne zaman düşecek?
Abone Ol google-news

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor. Peki, Hava ne zaman soğuyacak? Sıcaklık ne zaman düşecek?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji'?n gelen son verilere göre önümüzdeki günlerde batı bölgelerde sıcak hava devam edecek.

Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağmurlu hava hakim olacak


sıcak hava haberleri hava haberleri hava durumu haberleri

İlgili Haberler

53 yılın en sıcak haziranında 65 merkezde ekstrem sıcaklık yaşandı

53 yılın en sıcak haziranında 65 merkezde ekstrem sıcaklık yaşandı
Sıcaklıklar incir hasadını 15 gün erkene çekti

Sıcaklıklar incir hasadını 15 gün erkene çekti
En sıcak ilk 6 ayın ardından küresel sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor

En sıcak ilk 6 ayın ardından küresel sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler