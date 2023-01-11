Hava sıcaklarındaki değişkenlik, arıların kış uykusuna geçmesini engelledi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:05

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:05

Kent genelinde 2022 yılında, 660 çiftçi, 45 bin kovanla 315 ton kestane balı üretti. Arıcılar, karın yağmaması ve arıların kış uykusuna yatmamasından dertli. Gece ve gündüz sıcaklıklarının arasında oluşan fark nedeniyle arıların kovanlarda bulunan kış salkımına geçme oranı düşünce ölümler yaşanmaya başlandı.

Fırınlı köyünde 8 yıldır arıcılıkla uğraşan, 100 kovanı bulunan Hasan Arabacı’nın kovanlarında kış salkımı oluşmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi’nde görevli Veteriner Hekim Özer Işıkyıldız ve Ziraat Mühendisi Hasan Hüseyin İnceağaç köye gelerek, kovanlarda incelemelerde bulundu.

"REKOLTEDE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Veteriner Hekim Özer Işıkyıldız kış aylarında sıcaklıklarda düzensizlik yaşandığını belirterek, “Hava sıcaklıkları gün içinde yükselip, gece de aşırı soğuma oluyor. Arılarda bir 14 derece kuralı vardır, kış salkımına geçme oranı düştü. Bu nedenle arı gün içinde kovandan dışarıya çıkmakta, geriye geldiği zaman da mecburen bal tüketmekte ve bu da arı ölümlerine neden olmaktadır. Buna da arıcılarımızın hiçbir müdahalesi olamamaktadır ve bu da kovan içinde sıcaklığı bozmakta, bu nedenle de ölümlerin oranı artmaktadır” dedi.

Işıkyıldız, “Bundan sonra doğal olarak rekoltede bir düşme bekliyoruz. Çünkü kolonilerde bir zayıflama ile arıcılarımızın bir müdahalesi olamadığı için rekoltede düşüş öngörüyoruz. Bu sorun iklimsel olduğu için çok fazla müdahale şansımız da olamıyor” diye konuştu.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Işıkyıldız arıcılara almaları gereken önlemleri ise, şöyle aktardı:

“Arıcılarımızın yapabileceği tek şey kış ayına girmeden, ballı ve petekli kolonilerini artırmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, kovanların yerden yüksekliği 30-35 santimetre olması gerekiyor, nem açısından bu çok önemlidir. Yine kovan havalandırmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yapılırsa en azından ölümlerin azalmasını sağlayabiliriz.” (DHA)