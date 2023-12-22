Hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü: Baraj gölü dondu!
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava Kars Barajı'nı dondurdu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 17 dereceye kadar düşmesiyle birlikte donan Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi.
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünü dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden yurttaşlar, “Gerçekten Kars’ta hava bayağı soğudu. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşüyor. Şu anda Kars Baraj Gölü etrafındayız. Baraj gölünün de yüzeyi tamamen buz tuttu. Soğuklardan göl de nasibini aldı. Baraj gölü suları altında kalan ağaçlar da gün yüzüne çıkmış ve donla beraber güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor” dedi.
“AĞAÇLAR BUZ ÜSTÜNDE KALDI”
Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısının suda yarısının da buz üzerinde kalması dikkat çekerken, buzlar arasında kalan ağaçlar ve donan baraj gölü havadan görüntülendi.
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