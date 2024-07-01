Havada asılı kalan adam o anları anlattı: ‘Kendimi aşağıya bırakacaktım’

Kağıthane’de boru döşemek için çatıda tadilat yaptığı esnada ayağının kayması sonucu düşen ve ipe tutunarak hayatta kalan 71 yaşındaki adam o anları anlattı. Hakkı Özgün, “10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım” dedi.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:35
Havada asılı kalan adam o anları anlattı: ‘Kendimi aşağıya bırakacaktım’
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, boru döşemek için çatıya çıkan 71 yaşındaki Hakkı Özgün tamirata başlamıştı. 

Hiçbir önlem almadan çatıda çalışan adam, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırmıştı.

KURTARDILAR

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi gelmişti. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güçbela kurtarmıştı. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

“10 DAKİKA DAHA KİMSE GELMESE…”

Olayla ilgili konuşan Hakkı Özgün, "Boru patlamış. Onu değiştirirken üç tane merdiven birbirine bağlıydı. Onlar aşağıya kaydı. Ben yere düşmedim. 4. kattan 3. kata kadar sarktım. Ben orada bir saat mahsur kaldım. Ellerimde kırılan camı tuttum, ayaklarımı duvara dayadım. O şekilde bir saat durabildim. Aşağıda oturan bir çocuk vardı. Beni de o görmüş. ‘Amca düşüyor, amca düşüyor’ diye bağırdı. Sonrasında itfaiye geldi. Camın bir kısmını keserek içeriye aldılar. Ben madende çalışırken çok kaza geçirdim. O yüzden ben yaralanmam. 10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım” dedi.


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