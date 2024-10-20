Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.
Kocaeli Dilovası’nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı.
Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti.
Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi.
Olay sırasında kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Etiketler: #kocaeli #havai fişek
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi