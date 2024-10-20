Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.

Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:53

Kocaeli Dilovası’nda havai fişek patlatmak isteyen gençler, büyük panik yaşadı.

Gençlerin ateşlediği fişek kutusu patladığı esnada devrildi. Havai fişekler evlerin duvarına isabet etti.

Gençler o anlarda büyük panik yaşadı. Duvarın arkasına saklanan gençler havai fişeklerin bitmesini bekledi.

Olay sırasında kimsenin yaralanmaması sevindirdi.


Etiketler: #kocaeli #havai fişek
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