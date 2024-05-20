Havalandırma boşluğundan girip kuyumcuyu soydular!
Bahçelievler'de giriş kattaki kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi. Dükkânın bulunduğu binanın havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, tavan kısmını kırdıktan sonra ulaştıkları kasayı kırarak altın ve paraları çalarak kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi.
Binanın arka tarafında bulunan havalandırma kısmından bodrum katına giren hırsızlar, daha sonra kuyumcunun kasasının bulunduğu kısma gelerek kırıcı aletler ile tavanı deldi ve kasaya ulaştı.
Kasayı da kırarak içindeki altın ve paraları alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkâna gelen işyeri sahibi içeride bulunan tozları görerek kasaya yöneldi.
Kasanın kırıldığını fark eden dükkân sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler soygun ile ilgili çalışma başlattı.
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