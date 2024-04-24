İstanbul'da hareketli dakikalar... Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu: Kuyumcu, soygunculardan birini vurdu!
Küçükçekmece'de bulunan bir kuyumcu 3 şahıs tarafından soyuldu. Soygunculardan biri kuyumcu tarafından vurulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece İkitelli Caddesi’ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.
Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan soyguncuyu linç etmek istedi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.
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