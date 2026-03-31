İstanbul'da yağmur kaç sürecek? Nisan ayı yaklaşırken hava sıcaklıklarının ne zaman artmaya başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu raporuna göre ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da yağmurlu havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Tekin, 31 Mart-2 Nisan döneminde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, birçok bölgede aralıklarla sağanak görüleceğini söyledi.

İstanbul'da da parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak beklendiğini aktaran Tekin, "Yarın 10 derece olan hava sıcaklıkları cuma günü 16 dereceye çıkacak." dedi.