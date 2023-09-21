En borçlu belediye lise öğrencilerini Umre'ye götürüyor

Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:52

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:52

Borcu 2.2 milyar TL’ye ulaşan ‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi’ AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönül Coğrafyası Okumaları’ adı altında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenleri Umre’ye götüreceği bildirildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, toplam 10 gün sürecek Umre programı için 2,1 milyon lira harcanacak.

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki belediye, lise öğrencileri arasında Gönül Coğrafyası Okumaları yarışması düzenledi. Kocaeli’nde, “Dersaadet İstanbul” temasıyla düzenlenen şiir, öykü ve deneme yarışmasında 10’ar öğrenci dereceye girdi. Belediye, dereceye giren öğrencilere Umre gezisi hediye etti.

Yarışmanın tamamlanması ve dereceye giren öğrencilerin netleşmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Umre gezisi için ihaleye çıktı. Belediyenin 1 milyon 773 bin TL’lik harcama öngördüğü ihale kapsamında tur şirketiyle yapılan anlaşma, öngörülen maliyeti aşarak 2 milyon 100 bin TL olarak kaydedildi. Belediye ile İslambol Tur Turizm isimli şirket arasında 12 Eylül’de 2,1 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale dosyasına göre, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 50 kişinin katılacağı Umre programı, 20 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Toplam 10 gün sürecek programda yol masrafını da belediye üstlenecek. Gezi kapsamında altı gece Mekke’de, üç gece de Medine’de konaklanacak. Konaklanacak otel ise en az dört yıldızlı olacak. Umre gezisinde öte yandan, “Dini bakımdan önemli diğer mekanlar” da ziyaret edilecek.