Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından Türkiye’deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi.

Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:48

TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Terör örgütünün havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar aranırken, yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

GÜVENLİK KONTROLLERİ NEDENİYLE ERKEN GELİN ÇAĞRISI

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi.


Etiketler: #TUSAŞ #HAValimanı #Güvenlik

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