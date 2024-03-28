Havaya silahla ateş ettiler: O anları sosyal medyada paylaştılar
Beylikdüzü’nde havaya silahla ateş eden gençler o anları sosyal medyada paylaştı
Beylikdüzü’nde tabanca ile havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç kuru sıkı tabanca ile gece saatlerinde havaya ateş etmeye başladı.
TABANCAYA EL KONULDU
Gençlerden biri o anları sosyal medyada paylaştı. Konu ile ilgili Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen Cevat M. ve Ziyad S. gözaltına alındı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabancaya da polis ekipleri tarafından el konuldu.
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