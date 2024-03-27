Kıraathanede silahlı alacak kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya'da, kıraathanede 2 grup arasında alacak anlaşmazlığından çıkan silahlı çatışmada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:45
Kıraathanede silahlı alacak kavgası: 7 yaralı, 12 gözaltı
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Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki kıraathanede bir araya gelen iki grup, iddiaya göre, alacak anlaşmazlığından tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, pompalı tüfek ve tabancalarla çatıştı. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada 2 şüphelinin kıraathanenin çatısına çıkıp kaçmaya çalışması ve polisin 'At silahı' uyarısı da kameralara yansıdı.

'ARACIMIN ARKASINDA DURANI VURURUM'

Çatışmada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Adı öğrenilemeyen 1 kişi, uzun süredir çocuğu için ambulans beklediğini öne sürüp, yaralı oğlunu kendi aracıyla hastaneye götürmek istedi. Ekipler izin vermeyince, "Aracımın arkasında duranı vururum" diyerek aracına binmek isteyen şüpheliye, polis müdahale edip, gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, ambulanslarla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kıraathane önündeki mermi kovanlarında inceleme yaptı.

Bir görgü tanığı, iki gruptakilerin birbirini tanıdığını belirterek, "Buraya konuşmaya geldiler. Sonra biri araya giriyor ve arkadaşlarını çağırıyor. Bir anda olay patladı" diye konuştu.

Şüphelilerin olay yerine geldiği 7 araç ise çekiciyle bulunduğu yerden alınıp, emniyet otoparkına götürüldü.


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