Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirmişti: Yavuz Ağıralioğlu ve Engin Altay arasında 'kulak çekme' polemiği

26 Kasım 2022 Cumartesi, 20:54

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalar yapmıştı.

"ERDOĞAN KARŞISINDA ENÇOK KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTİYOR"

Karar TV yayınına katılan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini burada da dile getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri süren Ağıralioğlu, "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" dedi.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar.

CHP'Lİ ALTAY: EVİN REİSİ KULAĞINI ÇEKER

Ağıralioğlu’nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Altay’dan da yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesi gerektiğini’ söyleyen Altay, katıldığı TV100 programında şunları kaydetti:

Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil.

AĞIRALİOĞLU'NDAN YANIT

Altay’a Ağıralioğlu, Twitter’dan yanıt verdi. Ağıralioğlu şunları yazdı:

Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen.



Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) November 25, 2022

Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen.





Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti’deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı.

AĞIRALİOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Altay'ın açıklamasının yer aldığı videoyu alıntılayan Yavuz Ağıralioğlu ise, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz" dedi.

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir...