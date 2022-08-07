Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında? Yavuz Ağıralioğlu hangi partiden?

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:06

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun dokuz sene önce çekilen bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Peki, gündemdeki isim Yavuz Ağıralioğlu kimdir? İşte merak edilenler...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Siyasetçi ve İYİ Parti sözcüsü olan Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon'da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

1995-1997 yıllarında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür. 2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

50 yaşındaki Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.