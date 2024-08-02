Havuza talep büyük

Yayınlanma: 02.08.2024 - 15:57

Güncelleme: 02.08.2024 - 16:05

Türkiye’de havuz sayısının 600 bine ulaştığını söyleyen Atol Havuzculuk Genel Koordinatörü Hazal Esgün, “Otelleri çıkarınca bu sayı 575 bin oluyor ve yılda 10 bin adet artıyor. Yıllık bakım masraflarını hesaplayınca 2 milyar Euro'luk bir sektör hacmi yaratılıyor.

Çevreye duyarlı ve güvenli havuz taleplerinde artış görüyoruz. Tüketicilerin havuz yapımı aşamasında firma seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra havuz yapımı yeni teknoloji ile çok kolay ancak yine de işinin ehli insanlar yapmalı. Aksi takdirde hacuzların ömrü kısa oluyor ve daha sonra birçok tamir masrafı doğurabiliyor” dedi.