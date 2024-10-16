Havza’da yangın: İki ev hasar gördü
Samsun’un Havza ilçesinde çıkan yangın, iki evde hasara yol açtı.
Olay, Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak’ta meydana geldi. İdris Çetin’e ait iki katlı evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Alevler, daha sonra yan tarafta bulunan Eyüp Çetin’e ait eve de yayıldı.
Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.
Yangında her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Ankara’da ilk Kent Lokantası açıldı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'