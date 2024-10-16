Havza’da yangın: İki ev hasar gördü

Samsun’un Havza ilçesinde çıkan yangın, iki evde hasara yol açtı.

Havza’da yangın: İki ev hasar gördü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:56

Olay, Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak’ta meydana geldi. İdris Çetin’e ait iki katlı evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Alevler, daha sonra yan tarafta bulunan Eyüp Çetin’e ait eve de yayıldı.

Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangında her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #Yangın

İlgili Haberler

Hakkari'de kuş cenneti alev alev yandı

Hakkari'de kuş cenneti alev alev yandı
Pendik’te yangın paniği: İki katlı ev alev alev yandı!

Pendik’te yangın paniği: İki katlı ev alev alev yandı!
“Yangını görmezden geldiler, 340 hektar alan yandı”

“Yangını görmezden geldiler, 340 hektar alan yandı”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler