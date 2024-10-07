“Yangını görmezden geldiler, 340 hektar alan yandı”

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:12

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Yeni Foça'da hafriyatların denetimsiz bir şekilde döküldüğünü alanda 5 Ekim’de çıkan yangın için savcıları göreve çağırdı. Basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Ramis Sağlam, 5 Ekim’de alanda çıkan yangın için 26 Eylül’de ihbarda bulunduklarını öne sürerek, “Fevzi Çakmak Mahallesi Kapukaya mevkiinde 5 Ekim 2024 tarihinde çıkan yangın sonucunda en az 340 hektarlık tarım ve ormanlık alan yok oldu. Bir düzeltme yapmak istiyoruz, yangın 5 Ekim 2024 tarihinde çıkmadı. Kapukaya mevkiindeki ‘Kaçak Hafriyat’ alanında sönmeyen, söndürülmeyen, görülmeyen, görülmek istenmeyen bir yangın günlerdir haftalardır sürüyordu. Kapukaya mevkiinden yükselen dumanlarla ilgili sayısız ihbar yapmamıza rağmen gereği yapılmadığı için 5 Ekim’de yükselen alevler 340 hektarlık ormanlık alanı kül etti. Kapukaya mevkiinden yükselen dumanlarla ilgili en son ihbarımızı 26 Eylül 2024 tarihinde yaptık” dedi.

‘Kaçak Hafriyat’ sahası için bir yıldır mücadele ettiklerini aktaran Sağlam, “Kapukaya mera alanıdır. Hangi kurum ya da şirket yaparsa yapsın hafriyat dökme alanı değildir. Ne resmi ne de özel hiç bir tesisin buradaki tarım alanlarını yok etmesine izin vermeyeceğiz. Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 5 Ekim 2024 tarihinde 340 hektar ormanlık alanın yanmasından önce yaptığımız şikayet ve ihbarları görmezden gelip yasal işlem yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatmasını talep ediyoruz” diye konuştu/ İZMİR