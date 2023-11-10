Hayat durdu! İstanbul D-100 Karayolu'nda 09.05

Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 11:38

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.

85 yıl önce 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Atatürk için bugün saat tam 09.05'te tüm yurtta hayat iki dakikalığına durdu. Şirinevler'de de yurttaşlar saat 9'u 5 geçe akan trafikte araçlarından inerek gösterdikleri saygı duruşuyla Ata'yı andı.

Üst geçitte yürüyen yurttaşlar da oldukları yerde bekleyerek Atatürk'ü anarken bir otobüs şoförü de uzun süre kornaya basarak saygın duruşuna katıldı.

AVCILAR'DA 09.05

Avcılar'da da D-100 Karayolu'nda bulunan sürücüler saat 09.05'te durarak, korna çaldı veya araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

YENİBOSNA'DA 09.05

Yenibosna'da, otobüs duraklarında ve metrobüs köprüsündeki yoğun kalabalık, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

CEVİZLİBAĞ'DA 09.05

Cevizlibağ'da metrobüs durağındaki yurttaşlar ile kara yolundaki sürücüler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. O anlar, havadan görüntülendi.