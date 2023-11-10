TBMM'de Atatürk'ü anma töreni
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle anıldı.
TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.
TBMM Başkanvekili Bozdağ, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi TBMM'de de çalan sirenlerle birlikte bayraklar yarıya indirildi ve Atatürk'ün hatırası için saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı polisler, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.
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