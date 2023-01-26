'Hayata Dönüş' Operasyonu davası: Sadettin Tantan 3. defa mahkemeye davet edildi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:42

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:46

Bayrampaşa Cezaevi'nde 2000 yılında adına 'Hayata Dönüş' denilen operasyonda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla ilgili, dönemin jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 194 sanığın yargılandığı davada mahkeme, olay tarihinde İçişleri Bakanlığı yapan Sadettin Tantan'ın tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Tantan böylelikle 3'üncü defa tanık olarak ifadesi alınması için mahkemeye davet edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 48. duruşmaya taraf avukatları katıldı.

TANTAN SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILMADI

Mahkeme başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği'ne yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti.

Yazıda, 1994 yılında 1, 1996 yılında ise 3 basın bildirimlerinden cezaevleri hususunda bilgi bulunduğu, söz konusu bildirilerin tam metninin ekte gönderildiği ifade edildi.

Başkan, duruşmada tanık olarak dinlenmesi beklenen dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın hastaneden baş dönmesi sorunlarıyla nedeniyle 5 günlük istirahat raporu aldığını bu yüzden duruşmaya katılamayacağına dair dilekçesini dosyaya gönderdiğini belirtti.

"SUÇLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN TANTAN'IN DİNLENMESİ ZORUNLUDUR"

Şikayetçi avukatı Erhan Ergun, Sadettin Tantan'ın çok önemli bir tanık olduğunu belirterek, "Sürekli 3 celsedir tanıklıktan kaçınıyor. Davanın bir zamanaşımı süresi var. Bu dava zamanaşımına girecekse Sadettin Tantan yüzünden girecek. Tantan'ın mahkemeye zorla getirilmesini istiyoruz. SEGBİS ile bağlanmasını kabul etmiyoruz. Bu işlenen suçların ortaya çıkarılması için Tantan'ın dinlenmesi zorunludur. Operasyon sırasında çekilmiş görüntüler var biz bu görüntüleri Tantan ile birlikte izleyip bu duruşma salonunda kendisine sorularımızı bu şekilde iletmek istiyoruz" dedi.

"ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Avukat Murat Çelik, 23 yıldır gerçeğin ortaya çıkması için iğneyle kuyu kazdıklarını belirterek, "O dönem Sadettin Tantan canlı yayınlanan bir brifing verdi. Tüm operasyon kararlarını kendisinin aldığını ve kendisinin yetkili olduğunu söyledi. Raporlarda da var. Tantan bu katliamın en önemli sanığı olması gerekirken 23 yıl geçti hala tanık olarak bile beyanını alamadık. Zorla getirme kararı çıkarılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

TANTAN'IN TANIK OLARAK DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tanık Sadettin Tantan'ın gelecek duruşma bildirilen adresi İstanbul dışında olması halinde SEGBİS vasıtasıyla ifadesinin alınması için talimat yazılmasına, bildirilen adresin İstanbul'da olması durumunda mahkemede hazır edilmesinin bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İddianamede, sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, 'Görev sınırlarını aşarak, aşırı güç ve silah kullanıp, faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri' belirtildi.

Jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında ölen 12 kişi için ayrı ayrı 'Görevin ifası sırasında kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de 'Görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi.

Yargılama sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenleyerek, 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Bu iddianame Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilince, sanık sayısı 196'ya yükseldi. İki sanığın yargılama sürerken hayatını kaybetmesi nedeniyle sanık sayısı 194 oldu.