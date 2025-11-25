Hayatdışının Ocak-Eylül 2025 dönemi finansal sonuçları açıklandı: Teknik kâr 108 milyar TL

Hayatdışı branşıyla ilgili yeni teknik sonuçlar, özellikle zorunlu trafik sigortasındaki zararla öne çıktı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre Ocak-Eylül 2025’te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışındaki toplam teknik kâr yüzde 73.9 artışla 108.2 milyar lira oldu. Bu dönemde ödenen brüt hasar ise yüzde 49.6 artışla 331.9 milyar liraya çıktı. Buna göre teknik kâr/ zarar oranı da yüzde 22.7’den yüzde 23.8’e yükselerek biraz daha iyileşti. İlk dokuz aylık verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında, en büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasındaki teknik zararın yüzde 92 artışla 41.6 milyar liraya ulaştığı görülüyor. Ödenen hasar da yüzde 60.8 artışla 120.8 milyar liraya yükseldi. Diğer oto branşı olan kaskoda ise teknik kâr yüzde 10.3 artışla 23.3 milyar lira, ödenen hasar yüzde 42 artışla 58 milyar lira oldu. İlk dokuz ayda en önemli kâr artışı ise yüzde 157.3 artışla 32.5 milyar liraya ulaşan hastalık-sağlık branşında yaşandı. Bu branşta ödenen hasar da yüzde 72.6 artışla 87.2 milyar liraya çıktı.

TARIM ZARARA DÖNDÜ

Öte yandan devlet destekli tarım sigortaları kapsamında, bu yıl yaşanan doğal afetlerin de etkisiyle ciddi bir hasar ödemesi yapıldı. Bu branşta, Ocak-Eylül 2024’teki 2.5 milyar liralık kâr bu yıl 393.1 milyon lira zarara dönüşürken hasar ödemesi de yüzde 186.9 artışla 3.8 milyar liraya çıktı.