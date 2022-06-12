AFAD gönderdi: Hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı bildirimi nasıl kapatılır?

12 Haziran 2022 Pazar, 15:24

Apple markalı cihazlara gönderilen hayati uyarı bildirimi yurttaşlarda panik yarattı. "Life Threatening Notification" ve "Hayati uyarı bildirimi" olarak gelen bu bildirimin ne anlama geldiği ve nereden kapatılacağı merak konusu oldu. Hayati uyarı bildirimi nedir? Hayati uyarı bildirimi nasıl kapatılır?

İşte "Hayati uyarı bildirimi" hakkında tüm ayrıntılar...

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

iPhone ve Apple Watch'unuzda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabilirsiniz. Acil bir durumda şunlarla karşılaşabilirsiniz:

* Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar

* Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar

* Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar

* AMBER uyarıları (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

* Kamu Güvenliği Uyarıları (AMBER uyarıları ve Kamu Güvenliği tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.)

HÜKÜMET UYARILARINI AÇMA VE KAPATMA

Saptanmış olarak, Hükümet Uyarıları aygıtınızda açıktır. 1 Bir hükümet uyarısı aldığınızda alarma benzer özel bir ses duyarsınız. Bu uyarıları açmak veya kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

* Ayarlar > Bildirimler'e gidin.

* Ekranın en alt kısmına kaydırın.

* Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın.

Hükümet Uyarıları özelliği yalnızca desteklenen operatörlerin SIM kartları ile kullanılabilir. Apple Watch'unuzun bu uyarıları alabilmesi için bir Wi-Fi ağına bağlı olması veya iPhone'unuzun da bunları alabiliyor olması ve yakınınızda bulunması gerekir. iPhone'unuz yakında olmasa bile Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) veya sonraki Apple Watch modellerinde, desteklenen operatörler tarafından sunulan bir hücresel planı kullanarak bu uyarıları alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için operatörünüzle irtibat kurun.

Bazı ülke veya bölgelerde Hükümet Uyarıları'nı etkisizleştiremeyebilirsiniz.