'Hayatımda AKP teşkilatına girmedim' demişti: Soylu ile fotoğrafı çıktı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 19:14

Güncelleme: 24.05.2023 - 19:21

Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon isimli programın 15’inci bölümüne Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.

Format gereği karşıt görüşlü seyircilerin katılıp soru sorabildiği programda, Umut Nimet Ataş isimli genç Kılıçdaroğlu’na sorusunu iletmeden önce “Hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim, Diyarbakır’daki huzurun, güven ortamının zedeleneceği korkusuyla oy verdim” ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu ifadeleri kullanan kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Öte yandan gencin kuzeni olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “10 yıldan fazla süredir AKP teşkilatlarında aktif olarak çalışıyor” dedi.

“Salonda hiç olmayan Akp’liler”, “Akp’nin kapısından hiç geçmemiş kişiler” pic.twitter.com/RGl2v4eC9B — Emre C. Durmaz (@EmreCanDurmazim) May 24, 2023

İDDİALARA YANIT VERDİ

Kendisinin kuzeni olduğu kişiyi tanımadığını savunan Umut Nimet Ataş, "Şayet aşiretimden biri ise aşiretimin bana daha önce vatan sevgimden dolayı neler çektirdiği ortada. Aşiret kalabalık, Nihat Doğan gibi isimler de aşiretten ve aşiretin daha önce bana neler çektirdiği ortada. Bunlar bizlerden Kandil'e gidip ölmemizi beklerken iki kardeşimi askeri personel, iki kız kardeşimi ise üniversitede okuttum, bütün karın ağrıları ondandır" dedi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN PAYLAŞIM

Bu arada programın sunucusu Oğuzhan Uğur ise Umut Nimet Ataş hakkında yapılan paylaşımlardan birine yorum yaparak "Lütfen hakkaniyetli olunuz" dedi. Uğur paylaşımında "Arkadaşlar, adam “teşkilatlardan içeri girmedim” diyor. Yani evvelinde de oy vermiş, desteklemiş, övmüş olabilir. Son seçim süresince de kendini Ak Parti'nin kazanmasına adamış ve teşkilatlara kadar girip, mücadele vermiş, bunu dile getirmek istemiş. Lütfen hakkaniyetli olunuz" ifadelerini kullandı.