Hayatında hiç gitmediği Bingöl'de 951 liralık trafik cezası yedi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.10.2023 - 03:00

Ceza 3 Ağustos’ta tebliğ edildi. Bingöl’e hiç gitmediğini belirten yurttaş, cezayı mahkemeye taşıdı.

Açılan davada, plaka tanıma sistemi (PTS) ile tespit yapıldı. Buna göre ceza kesilen aracın Bingöl’e hiç gitmediği belirlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda da “aracın Bingöl il merkezinde geçişinin bulunmadığı” belirtildi ancak “cezanın ilgili mevzuat ve usule uygun olduğu” savunuldu.

Bingöl Sulh Ceza Hâkimliği, kararın iptaline hükmetti.