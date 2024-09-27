Hayatını kaybeden Cihan Kolivar hakkındaki dava düştü

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:33

Katıldığı televizyon programında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan eski Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türk milletini aşağılama" suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle açılan dava, bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Cihan Kolivar, 4 Eylül'de yaşamını kaybetmişti. Bugün görülen davada mahkeme, Kolivar'ın vefat ettiğinin anlaşıldığını belirterek, hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Kolivar hakkında adli kontrol tedbirlerinin bulunduğunu da belirterek, bu tedbirlerin de kaldırılmasına hükmetti.