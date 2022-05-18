Hayatını kaybeden spiker Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Özlem Sarıkaya Yurt neden hayatını kaybetti?

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:18

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un ölümü basın dünyasını yasa boğdu. Özlem Sarıkaya Yurt kimdir? Özlem Sarıkaya Yurt neden hayatını kaybetti? Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi ne zaman?

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

21 Mart 1983’te İstanbul'da doğan Özlem Sarıkaya Yurt İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okudu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başlayan Özlem Sarıkaya Yurt, 2010 yılında NTV’ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçildi. Özlem Sarıkaya Yurt'un 9 yaşında bir oğlu var.

ÖZLEM SARIKAYA YURT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. Daha önce meme kanserini yenen Özlem Sarıkaya Yurt'ın hastalığı nüksetti. Özlem Sarıkaya Yurt meme kanserine yenik düştü.

ÖZLEM SARIKAYA YURT'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NTV'den Özlem Sarıkaya Yurt açıklaması

"'Türkiye onu güler yüzü, güzel sesiyle tanıdı. Yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Yakından tanıyanlarsa kalbinin de yüzü kadar güzel olduğunu anlattı. Mesai arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt daha 39 yaşındaydı. Uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyordu. Güçlü bir savaşçıydı, direndi, hem de çok direndi. Özlem, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuydu. Mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV ailesine katıldı. Türkiye birçok haberi onun sesinden duydu. NTV ekranlarında kimi zaman güne onunla başladık kimi zaman geceyi onunla bitirdik. Bazen bir umut öyküsünü, bazen bir felaket haberini duyurdu. Mesleğindeki başarısı birçok ödülle taçlandırıldı. 9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi. Hastalık teşhisi 4 yıl önce koyuldu. Özlem, mesleğine öyle tutkuyla bağlıydı ki kemoterapiye devam ederken bile stüdyodan uzak kalmak istemedi, çalıştı. Tedavisi olumlu ilerledi, tam iyileşti derken, hastalık yeniden nüksetti. Özlem, hayata, onu sevenlere, bizlere çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, güzel ruhu, yüzünden eksik etmediği tebessümü, huzur veren ses tonuyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız ne demek, unutmayacağız.''