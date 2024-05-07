Haydarpaşa açıklarında karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla karaya oturan gemi, kurtarılarak Ahırkapı demirleme bölgesine çekildi. Kurtarılan gemi drone ile görüntülendi.
Haydarpaşa açıklarında karaya oturan Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.
Ukrayna'dan Mısır'a giden Liberya bandıralı ‘Alexis’ isimli yük gemisi, Haydarpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sabah saatlerinde karaya oturmuştu. Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla, Karaya oturan gemi kurtarılarak Ahırkapı demirleme bölgesine çekildi.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
“Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan ve karaya oturan ALEXIS isimli gemi, oturduğu yerden kurtarıldı. Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörlerce Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir” şeklinde açıklama yapıldı.
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