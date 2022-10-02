Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

AA
02 Ekim 2022 Pazar, 14:48
Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KEGM-3 botumuz refakatinde, NAZIM TUR römorkörümüzce yedeklenerek Kabataş İskelesi’ne emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi.


Haydarpaşa tekne yolcu

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