Hayko Bağdat davasında karar: 3 suçlamadan beraat etti

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:15

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:15

Gazeteci Hayko Bağdat'ın, iki kez 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından toplamda 10.5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına bugün devam edildi.

Yurt dışında yaşayan Hayko Bağdat, duruşmaya katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da avukatı mahkemede hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, Bağdat’ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasından beraatını, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarından cezalandırılmasını talep etti.

"MÜTALAADAKİ İFADELER İDDİANAMEDE YOKTUR"

Mütalaaya karşı savunma yapan avukatlar, savcının beraat talebi yönünden mütalaasına katıldıklarını, ceza talebi yönünden ise mütalaaya katılmadıklarını söyledi.

Avukat Fatih Aydın, "Savcılığın ceza istediği paylaşımlarla beraat istediği paylaşımlara bakıldığında suç vasfı anlamında fark bulunmamaktadır. Mütalaada yer alan ifadeler hem iddianamede hem de müvekkilin paylaşımında yer almamaktadır. Bu yönüyle dosyada usuli eksikler vardır. Müvekkilim gazetecidir, ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Suçun unsurları oluşamamıştır" dedi.

"PAYLAŞIMLAR GAZETECİLİK ETİĞİNE UYGUNDUR"

Hayko Bağdat'ın avukatlarından Muhammed Ünsal ise 'kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarının unsurlarının oluşmadığını belirterek, "Basın Kanunu’nun 26. maddesinde internet haber sitelerinde yapılan haberlere ilişkin 4 aylık bir süre ön görülmüştür. Bu süre suç ihbarının yapıldığı tarihten başlamaktadır. Dava 4 aylık zamanaşımı süresinin dolmasından sonra açılmıştır. Söz konusu paylaşımlar gazetecilik etiğine uygun. Basın ve ifade özgürlüğü sınırlarında kalan paylaşımları nedeniyle yargılanan müvekkilin beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE TABİ TUTULACAK

Kararını açıklayan mahkeme, birleşen dosyalardaki 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamaları bakımından, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, Bağdat'ın bu suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Mahkeme, asıl dosyadaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun işlendiğinin sabit olduğunu kaydederek, Bağdat'a 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Verilen cezanın 2 yıldan az olması nedeniyle de bu cezanın ertelenmesine hükmeden mahkeme, Hayko Bağdat'ın 1.5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.