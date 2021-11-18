HAYTAP İzmir Temsilcisi: İnternetten hayvan satışı yasaklansın

18 Kasım 2021 Perşembe, 10:16

Son olarak İzmir’de emniyet güçleri, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda damızlık olarak kullanılan onlarca hayvan kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder,

“Bir evi üretim çiftliğine çevirmişler, köpekleri yasadışı şekilde çoğaltıp internet üzerinden ve pet shoplar vasıtası ile satıyorlar. Biz canlıların ticarete konu edilerek satılmasına karşıyız. Yıllardır hayvan hakları yasası çıkartılsın diye bu yüzden mücadele veriyoruz. 2014 yılından bu yana aynı yer için uğraşıyoruz, savcılıktan ancak izin alabildik. Biz sadece bir kısmını kurtarabildik. 60’a yakın köpek baskından önce başka bir eve kaçırılmış. Sorumlu olan şahsa sadece 39 bin lira para cezası verildi. Kazandığı parayla bu cezayı zaten ödeyecek. HAYTAP olarak talebimiz, çiftlik ve benzeri yerleri işletenlere hapis cezası verilmesi ve buna göre bir yasal düzenleme yapılması. İnternet üzerinden göstere göstere hayvan satıyorlar. Hiçbir lisansı, belgesi, ruhsatı yok. Buradan kurtardığımız hayvanları koruma altına aldık ve veteriner kliniklerine götürüp tedavilerini üstlendik. İzmir’de burası gibi onlarca üretim yeri var” dedi.