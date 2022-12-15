Hayvan besi çiftliğinde mide bulandıran salça üretimi

15 Aralık 2022 Perşembe, 10:48

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'nde M.M.B.'ye ait büyükbaş hayvan besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı, salça üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada, 4 üretim havuzunda 4 üretim makinesi ile piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 ton salça el geçirildi.

M.M.B. hakkında adli işlem başlatılırken çiftlik mühürlendi.