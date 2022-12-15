Hayvan besi çiftliğinde mide bulandıran salça üretimi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın besi çiftliğine düzenlediği baskında, insan sağlığına aykırı üretilen toplam 25 ton salça el geçirildi.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Aralık 2022 Perşembe, 10:48
Hayvan besi çiftliğinde mide bulandıran salça üretimi
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'nde M.M.B.'ye ait büyükbaş hayvan besi çiftliğinde insan sağlığına aykırı, salça üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada, 4 üretim havuzunda 4 üretim makinesi ile piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 ton salça el geçirildi.

M.M.B. hakkında adli işlem başlatılırken çiftlik mühürlendi.


İzmir salça Kemalpaşa

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