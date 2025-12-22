Hayvan hakları için altı ilde ortak çağrı: ‘Ekolojik yıkımın sorumlusu hayvanlar değil, politikalar’

Hayvanseverler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını tehdit ettiğini belirterek Yaşatacağız Platformu çağrısı ile altı şehirde eşzamanlı basın açıklaması düzenledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir’de yapılan ortak basın açıklamalarında yasa değişikliğiyle birlikte hayvanlara yönelik şiddetin ve ölümlerin arttığı vurgulandı.

İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında 2 Ağustos 2024’ten bu yana on binlerce köpeğin sokaklardan toplanarak barınaklara kapatıldığı; bu alanlarda açlık, hastalık ve kötü muamele sonucu yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

Hayvanseverler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde sokak hayvanlarının beslenmesinin yasaklanmasını da sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün kedi beslemelerinin “doğanın dengesini bozduğu” yönündeki açıklamalarına tepki gösterilen basın açıklamasında, ekolojik yıkımın sorumlusunun hayvanlar değil, rant odaklı kent politikaları olduğu söylendi.

İŞÇİ VE VETERİNERLERE ÇAĞRI

2026 yılı itibarıyla çipsiz hayvanların özel kliniklerde tedavi edilmesini engelleyecek düzenlemelere karşı da uyarıda bulunuldu. Belediye işçileri ve veteriner hekimlere de çağrı yapılan açıklamada, hiçbir çalışanın katliama zorlanamayacağı ve tüm hayvanların ayrım gözetilmeksizin tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı. Basın açıklaması, “Besleme yasaklarını tanımayacağız. Siz öldürüyorsunuz, biz direne direne yaşatacağız” sözleriyle sona erdi.