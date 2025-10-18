Hayvan hakları savunucuları Hekimbaşı’nda toplandı: Yurttaş barınağa alınmadı

Hayvan hakları savunucuları, İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Barınağı’nda 11 Ekim 2024’te yaşanan hayvan katliamının birinci yılında barınak önünde anma etkinliği düzenleyerek katliamı protesto etti. Barınaktaki hayvanların yaşam koşullarını incelemek için barınağa girmek isteyen hayvanseverler ve avukatlar güvenlik tarafından içeri alınmadı.

Hayvanseverler adına konuşan hayvan hakları aktivisti Seda Arığ, aylardır protesto ve eylemelerine barışçıl bir şekilde devam ettiklerini belirterek “Belediye görevlileri tarafından, belediye başkanının rızasıyla burada hayvanlar katledildi. Katliam severler içeride yine bize soykırım olduğunu ispat ettiler. Yine içeri alınmadık” dedi.

Hukuk yollarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Arığ, “Zannetmesinler ki kolluk gücü olsun, belediyenin şu anki iktidar gücü olsun, ne olursa olsun biz bu ablukayı, bu soykırımı deleceğiz. Hayvanların şu anki yaşadığı ızdırabı, şiddeti denetlememiz, içeri alınmamamız soykırım yapıldığına işaret. Sonuna kadar sesimiz çıkmaya devam edecek. Bütün belediye çalışanları bu kanlı tarihe imza atıyorsunuz. Bu kanlı tarihe imza atanları yurttaş unutmayacak. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seni de unutmuyoruz” diye konuştu.