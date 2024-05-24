Hayvan hakları savunucularından, iktidarın sokak hayvanlarını 'uyutma' teklifine sert tepki: 'Can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz'

AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin "uyutulmasını" öngören yasa teklifine tepkiler sürüyor. Yasa tasarısı hakkındaki düşüncelerini paylaşan Umutlu Patiler Derneği Başkanı Gülden Yüce, "Bu saatten sonra biz de hayvanları uyutmak için almaya çalışanların karşısındayız. Can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:26
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Hayvan hakları savunucuları, hayati tehlike oluşturdukları gerekçesiyle ''sokak köpeklerinin uyutulmasını'' da içereceği bildirilen yasa teklifine tepkiler sürüyor. 

"CAN VERECEĞİZ AMA..."

Umutlu Patiler Derneği Başkanı Gülden Yüce, "Burada mağdur sokak hayvanı ama fatura da sokak hayvanına kesiliyor. Bu saatten sonra biz de hayvanları uyutmak için almaya çalışanların karşısındayız. Can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.

Yasa tasarısı hakkındaki düşüncelerini paylaşan vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları, gündeme getirilen yasa teklifine tepki gösterdi.

Feryel Yanık: "Böyle bir yasa çıkarılmasına kesinlikle karşıyız, karşıyım. Adına uyutmak dedikleri şey katletmek. Bizler daha önce barınaklarla ilgili her zaman 'ölüm kampları' dedik. Yıllarca mücadele verdik. Onların yaşam hakları var. Böyle bir yasayı kabul etmiyorum. 30 günde hiçbir sokak hayvanı sahiplenemez."

"VİCDANLI OLAN HİÇBİR İNSAN BUNA 'EVET' DEMEZ"

Aygül Umaçlı: "Belediyeler görevlerini yapmadıkları için bu hayvanların kısırlaştırılıp yerine bırakılma kanununu uygulamadıkları için buna para harcamak istemedikleri için bu hayvanların popülasyonu oldukça arttı. Ancak bu hayvanların yüzde 80-90'ı son derece uysal ve insanlarla birlikte uyumlu yaşayan hayvanlar. Hayvanları yok edebilek için birkaç yıldır planlı olarak karşı görüş oluşturuldu. Toplanılan hayvanlarda da örnek olarak Konya Barınağı'nda gördüğünüz gibi bilinmeze ve öldürülmeye gidiyor. Bu bir vahşet. Vicdanlı olan hiçbir insan buna 'evet' demez."

Umutlu Patiler Derneği Başkanı Gülden Yüce: "Bu dini ya da siyasi değil vicdani bir durum. Bu artık iyi insanlarla kötü insanların savaşı. Müslüman bir ülkeyiz. Yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü ama bu sadece ağzımıza pelesenk olmuş. Gerçekleştiremiyoruz. Hayvanseverler bu güne kadar hümanist ve çözümcül yaklaştı. Bu sorun kısırlaştırmayla çözülür denildi. Belediyeler ve kurumlar gerekli görevlerini yapsalardı bu günlere asla gelinmeyecekti. Burada mağdur sokak hayvanı ama fatura da sokak hayvanına kesiliyor. Bu saatten sonra biz de hayvanları uyutmak için almaya çalışanların karşısındayız. Can vereceğiz ama canlarımızı vermeyeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."

"BU UYUTMA DEĞİL, ACILI BİR ÖLÜM"

Hayvan Hakları Aktivisti Aslı Alpar: "Sokak köpeklerinin tamamının toplatılarak barınakta 30 gün bekledikten sonra sahiplenilmezlerse hepsinin zehirli iğneyle öldürülecekleri haberi için buradayım. 'Uyutulacak' deniyor ama tabii ki bu uyutma değil. Benzer şekilde acılı bir ölüm aslında. Sağlıklı, hayatta olması gereken bir hayvanın hayattan iradesi dışında koparılması cinayettir, katliamdır. Bunun dışında burada olmamın olmamın sebeplerinden bir tanesi de Meclis'te Hayvan Hakları Komisyonu'nun bir raporu vardı. Aradan 2-3 sene geçti ve ne doğru düzgün kısırılaştırma yapıldı ne hayvanlar sağlıklarına kavuşturuldu ne rehabilitasyon oldu. Şu anda 3 sene önceki bilgiler yokmuş gibi rapor yokmuş gibi hayvanları toplayalım ve öldürelim diyorlar. Bu kabul edilebilecek bir şey değil."

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: "Yapılan açıklamanın özeti şu, sokak köpeklerinin kimi insanlara verdiği zararlardan dolayı sokaktaki köpekleri toplayıp sahiplenilenleri sahiplendirmek, sahiplenilmeyenleri de öldürmek istiyorlar. Alınacak tedbir hayvanlarla ilgili katliama dönüşme çerçevesinde asla ele alınamaz, kabul edilemez."

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca: "Sokak hayvanlarının ne olacağı ile ilgili bir gündemimiz var. Bununla ilgili uzun zamandır doğa-yaşam savunucuları mücadele veriyorlar. Hayvan hakları savunuculrı tarafından bununla ilgili yasa tasarıları daha önce Mecliste görüşüldü. 2019 yılında da buna ilişkin bir kanun taslağı parlamentodan geçmişti. Ama ne yazık ki hukukun, anayasanın rafa kaldırıldığı bir ülke gerçekliği içerisinde olduğumuz için fiili olarak çıkan yasaların herhangi bir yaptırımı olmadığı bir gerçekliğin içerisindeyiz. Medya aracılığıyla, kimi iktidar temsilcileri aracılığıyla sokak hayvanlarının 'uyutulması' dedikleri 'öldürmeye, katliama' neden olabilecek bir gündemle cebelleşiyoruz.''


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