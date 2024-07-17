Hayvan hakları savunucularından tabutlu eylem

Yayınlanma: 17.07.2024 - 09:34

Güncelleme: 17.07.2024 - 09:34

Hayvan hakları savunucuları, AKP'nin sokak hayvanlarının "uyutulmasını" öngören kanun teklifine karşı İzmir’de protestolarına devam etti. Her gün Alsancak’taki ÖSYM Merkezi önünde toplanarak oturma eylemi gerçekleştiren yurttaşlar eylemin 4. gününde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önüne yürüyerek açıklamalarını burada yaptı.

Fotoğraf: Berkcan Zengin

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" ilkesini temel alan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesini delmek için uzun süredir çalıştığını belirtilen açıklamada, "Canımızı veririz, canlarımızı vermeyiz!" sloganlarıyla yasa tasarısına sert tepki gösterildi.

Fotoğraf: Berkcan Zengin

“BARINAKLAR MI, ÖLÜM KAMPLARI MI?”

Yasa tasarısında barınakların hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakıldığı ve rehabilite edildiği yerler olarak tanımlanmasına karşı çıkan açıklamda, "Barınaklar, ihtiyacı olan hayvanların tedavilerinin yapıldığı geçici bakım evleridir. Bir hayvanın bir sorunu olmamasına rağmen barınak adı altındaki ölüm kamplarına hapsedilmesi kabul edilemez! Hayvanların en temel hakları olan yaşama haklarının ellerinden alınmasının yani katledilmesinin 'ötenazi' adı altında yumuşatılmasını kabul etmiyoruz!" denildi.

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, yasa tasarısı geri çekilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.