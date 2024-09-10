Hayvanlara cinsel istismar davasına ilk kez bir belediye müdahil oldu

Yayınlanma: 10.09.2024 - 22:41

Güncelleme: 10.09.2024 - 22:41

Bakırköy’de Haziran ayında bir şahsın köpeği ormanlık alana götürdüğünü görenler durumdan şüphelenmiş, telefon kameralarıyla olayı kayda alan vatandaşlar şikâyetçi olmuştu. Bölgedeki yurttaşların ihbarıyla harekete geçen polis şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. “Alice” isimli köpeğin yapılan veteriner muayenesinde istismara uğradığı da belirlenmişti. Tutuklu yargılanan P.T. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy Adliyesi’ndeki duruşmada “Hayvanlara Cinsel Saldırı” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ MÜDAHİL OLDU

Duruşmada Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun talimatıyla Bakırköy Belediyesi avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Belediyenin kendi tüzel kişiliğiyle ve mahkeme kararıyla katılan sıfatıyla davaya dahil olma talebi kabul edildi. Sanığın tahliye talebi de reddedilerek tutuklu yargılanmasına devam kararı alındı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, benzer davalarda ilk duruşmada tahliye kararı verilirken bu duruşmada tutuklu yargılamanın devamına karar verildiğini hatırlatarak “Bu dava diğer davalara kıyasla emsal olma özelliği taşıyor. Bakırköy Belediyesi olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.