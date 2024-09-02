Parıldayan hayvanlar listesine bir yenisi eklendi! Ayak parmakları...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:11

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:11

Daha önce koala, Tazmanya Canavarı ve dikenli karıncayiyengiller gibi hayvanların parladığı görülmüştü. Fotolüminesans denen bu özellik sayesinde hayvanların tüyleri, UV ışığı emerek farklı bir dalga boyunda yayıyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Tadarida brasiliensis türündeki yarasaları inceleyen araştırmacılar, ışıldayan hayvan listesine bir yenisini ekledi.

24 YARASAYI UV IŞIĞINA MARUZ BIRAKTILAR

Independent Türkçe'de yer alan ayrıntılarda Mammalian Biology adlı hakemli dergide yayınlanan çalışmaya yer veriliyor. Araştırmanın yazarlarından biyolog Fernando Gual-Suárez, ekip arkadaşlarından biri parlamayı fark edince "Bu normal mi? Ayaklar genellikle böyle mi görünüyor?" diye sorduğunu söylüyor.

Araştırmacılar tesadüfen gözlemledikleri bu özelliğin ne kadar yaygın olduğunu test etmek adına 24 yarasayı yakalayıp UV ışığa maruz bıraktı.

Yarasaların ayak parmaklarının ucunun ve üstündeki çok sayıda tüyün mavi-yeşil renkte ışıldadığı gözlemlendi. Myotis velifer adlı başka bir türü de inceleyen ekip, bu yarasalarda fotolüminesans olmadığını saptadı.Bilim insanları Tadarida brasiliensis'in bu özelliği iletişim kurma amacıyla kullandığını düşünüyor.

Yaşadıkları ortamda çok fazla UV ışığa maruz kalan bu yarasalar, ayrıca geceleri binlerce kilometre yol kat ediyor. Bu nedenle, büyük gruplar halinde yaşayan hayvanların ayaklarındaki ışıldamayla iletişim kurması muhtemel.

Fakat bunun doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden çalışmanın bir diğer yazarı Rodrigo Medellín, "Laboratuvarda test etmemiz gerekiyor" diyerek ekliyor: