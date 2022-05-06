Hayvanlarını otlatırken karda mahsur kaldı: 4 saatte kurtarıldı
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepeköy'de, 20 ineğini otlatmaya götüren ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Nargüzel Mera (65), jandarma ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Damal ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan Nargüzel Mera, 5 Mayıs günü sabah saatlerinde 20 ineğini otlatmak amacıyla araziye götürdü. Kar yağışı nedeniyle Mera'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.
Damal Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy ve çevresinde araştırma yaptı. Yaklaşık 4 saat arama yapan jandarma, Nargüzel Mera'yı karlı arazide hayvanlarıyla bularak köyüne ulaştırdı.
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