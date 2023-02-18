Hayvansever Eda öğretmen depremde yaşamını yitirdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde sokaktaki köpekleri besleyip, onlar için kulübeler yaptıran Eda Kırkıcı (41), Hatay’da, depremde evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.
Irak ve İran sınırının kesiştiği noktadaki Şemdinli ilçesinin Kayalar köyünde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı, bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi. Eda öğretmen, okuldan geriye kalan zamanlarında bölgedeki sokaktaki köpekleri besleyip, bakımın yaptı.
HATAY'A TAYİN OLMUŞTU
Hayvanseverlerin de desteğiyle onlar için kulübeler koyduğu bir alan oluşturan Kırkıcı, tayinini bir yıl erteledi. Şemdinli’de geçirdiği 5 yılın ardından Kırkıcı, geçen yıl memleketi Hatay’a tayin oldu.
KURTARILAMADI
Eda öğretmenin yaşadığı bina, Kahramanmaraşlı depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan Eda Kırkıcı’nın dün gece cansız bedenine ulaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Can kaybımız artıyor!
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Ağaoğlu'nun yıllar önceki itirafları yeniden gündem oldu
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi
- 'Deprem öncesi gözlemlenen gizemli fenomen...'