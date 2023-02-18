Hayvansever Eda öğretmen depremde yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:55

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:56

Irak ve İran sınırının kesiştiği noktadaki Şemdinli ilçesinin Kayalar köyünde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı, bir yandan da sokak köpekleri için mücadele verdi. Eda öğretmen, okuldan geriye kalan zamanlarında bölgedeki sokaktaki köpekleri besleyip, bakımın yaptı.

HATAY'A TAYİN OLMUŞTU

Hayvanseverlerin de desteğiyle onlar için kulübeler koyduğu bir alan oluşturan Kırkıcı, tayinini bir yıl erteledi. Şemdinli’de geçirdiği 5 yılın ardından Kırkıcı, geçen yıl memleketi Hatay’a tayin oldu.

KURTARILAMADI

Eda öğretmenin yaşadığı bina, Kahramanmaraşlı depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan Eda Kırkıcı’nın dün gece cansız bedenine ulaşıldı.